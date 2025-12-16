Mariano González tras renunciar a Salvemos al Perú: "Yo mantengo mis compromisos hasta el último momento"

El exprecandidato presidencial por Salvemos al Perú, Mariano González, se pronunció sobre su renuncia al partido y a su candidatura al Senado, tras perder en el desempate de las elecciones primarias ante Antonio Ortiz.

En entrevista para Canal N, el también exministro del Interior señaló que esperó hasta el final del sorteo, el cuál se definió por lanzamiento de moneda al aire, para renunciar al partido, debido a irregularidades que se dieron durante el desarrollo de los comicios primarios.

"Lo digo con el debido respeto, no solo con las instituciones, sino también por las personas que me acompañaron en el comando de campaña (...) yo mantengo mis compromisos y lealtades hasta el último momento (...) yo tuve una reunión con la gente que me acompañaba en la campaña y coincidimos en que lo más conveniente era (sostenerse) hasta el final", dijo.

¿POR QUÉ RENUNCIÓ?

Cabe precisar que, en su carta de renuncia, González Fernández explicó que una de las principales razones que motivaron su decisión fue por la existencia de "hechos de suma gravedad sucedidos recientemente", ello en referencia a la reunión que sostuvo un precandidato presidencial de la agrupación y un miembro del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).