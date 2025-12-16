Rafael López Aliaga a Vladimir Cerrón tras oponerse a alianza entre Perú y EE.UU.: “Es un hijo de pu**”

Tras conocerse la designación de Perú como “aliado fuera de la OTAN” por parte de Estados Unidos (EE.UU.), la decisión no fue tomada de una buena manera por el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, lo que causó la reacción del candidato a la presidencia Rafael López Aliaga.

En una entrevista con El Comercio, el exalcalde de Lima decidió responderle al prófugo de la justica, asegurando que los ciudadanos deben sentirse privilegiados por la alianza que se ha conseguido. Además, ante la negatividad de Cerrón Rojas, López Aliaga envió un mensaje fuerte al exgobernador de Junín.

“Mira, tendría que decir una lisura muy fuerte a Cerrón… es un hijo de p*** para decir eso. O sea, teniendo Estados Unidos de socio nosotros para vencer narcotráfico y vencer sicariato, hay que ser un hijo de p***“, manifestó.

AYUDARÁ A REDUCIR LOS ÍNDICES CRIMINALES EN EL PERÚ

De acuerdo a Rafael López Aliaga esta alianza del Perú con la nación norteamericana, ayudará a que los índices criminales puedan disminuir en el territorio nacional. “Estados Unidos sabe exactamente dónde está cada líder del Tren de Aragua”.