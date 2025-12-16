Martín Vizcarra: PJ concede apelación a expresidente para revisar su sentencia por cohecho

El Poder Judicial (PJ) declaró procedente el recurso de apelación presentado por la defensa del expresidente de la República, Martín Vizcarra, en contra de su sentencia a 14 años de prisión por el delito de cohecho pasivo propio.

La decisión adoptada por el Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional dispone que el recurso de apelación sea elevado a la Sala de Apelaciones Nacional, instancia superior que tendrá que revisar la sentencia contra el exmandatario y programar la audiencia correspondiente.

La defensa legal de Vizcarra Cornejo solicita que se declare la nulidad de la sentencia o, de forma subordinada, que se revoque y se le absuelva de los cargos imputados, además de disponer la libertad inmediata del expresidente, quien actualmente purga condena en el penal de Barbadillo.

SOBRE EL CASO

Cabe precisar que Martín Vizcarra fue sentenciado en primera instancia el pasado 26 de noviembre, siendo hallado culpable de recibir sobornos durante su gestión como gobernador de Moquegua en los proyectos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua.