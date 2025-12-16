Víctor Andrés García Belaúnde revela fraude en elecciones internas de Acción Popular

Tras conocerse el veredicto del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para anular las elecciones internas en Acción Popular, el militante y excongresista del partido, Víctor Andrés García Belaúnde, reveló que existió un fraude para que se consagre Alfredo Barnechea como el candidato de la agrupación en las elecciones presidenciales del 2026.

Durante una entrevista en Perú21, García Belaúnde aseguró que Barnechea García se junto con legisladores investigados en el denominado caso ‘Los Niños’, con el propósito de que le brinden un apoyo en las votaciones de la militancia.

“Él se ha beneficiado de hacer una alianza con 'Los Niños'. Ilich López trabaja para él y la señora Pajuelo, que hace el cambiazo (de votos), trabaja también para Ilich López. Él, que tanto criticaba a "Los Niños", resulta que ahora se apoya en "Los Niños" para hacer el fraude que se ha hecho", comentó.

PRUEBAS DEL ENGAÑO EN ACCIÓN POPULAR

Ante esta situación, Víctor Andrés García Belaúnde, anunció que tiene pruebas que demostrarán el engaño que realizó Alfredo Barnechea. "Si él sacó 27% de los votos y yo 24%, ¿cómo es posible que él saque 37 delegados y yo 3? Esa es la mejor prueba del fraude".