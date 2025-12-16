Candidato presidencial de Salvemos al Perú a Mariano González: "Hay que saber perder y ganar"

Antonio Ortiz Villano, candidato presidencial por Salvemos al Perú, se pronunció tras la renuncia al partido del exprecandidato Mariano González, luego de perder tras decidir al representante de Salvemos al Perú con el lanzamiento de una moneda al aire.

En entrevista para Willax, el aspirante a la presidencia de la República cuestionó la salida del también exministro del Interior, quien había empatado con él en las elecciones primarias y la directiva optó por dejar a la suerte el rostro de su campaña para el 2026.

"Es su problema, somos demócratas, él es un demócrata, y debemos saber perder y ganar (...) él no ha ido (a ver el lanzamiento de la moneda al aire)", manifestó Ortiz en conversación con la periodista Milagros Leiva.

SOBRE ANTAURO HUMALA

Consultado por su cercanía con el líder etnocacerista, Antauro Humala, Ortiz Villano señaló que fue el propio Humala quien lo buscó para explicarle sus razones por las cuáles se podría enrolar al partido. Asimismo, reveló que Alfredo Barnechea también tuvo conversaciones para precandidatear en las internas de Salvemos al Perú.