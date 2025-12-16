Canciller de Zela descarta crisis migratoria tras victoria de José Antonio Kast en Chile

El ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, se pronunció tras la elección de José Antonio Kast como presidente electo de la República de Chile, luego de vencer en la segunda vuelta a su rival Jeanette Jara.

Consultado sobre la posibilidad de que se produzca una crisis migratoria en la frontera con el país sureño debido a la política migratoria que pretende implementar el electo mandatario chileno, el canciller aseguró que ambas naciones vienen trabajando conjuntamente para que no se suscite dicho escenario.

"Hay un acuerdo vigente con Chile, hay una comisión binacional de cooperación fronteriza que está trabajando y que está cuidando lo que pasa en la frontera", señaló en declaraciones a la prensa.

ESTADO DE EMERGENCIA

En ese sentido, de Zela recordó que el gobierno del presidente José Jerí implementó una declaratoria de emergencia en las zonas fronterizas de nuestro país para fortalecer el control territorial con mayor presencia policial y militar.