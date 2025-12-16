Jorge Montoya: Prórroga del Reinfo no resuelve problemas estructurales del proceso de formalización

El parlamentario Jorge Montoya Manrique, en declaraciones a Canal N, volvió a manifestarse en contra de la prórroga del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta diciembre de 2026; señaló que la medida no resuelve los problemas estructurales del proceso de legalización.

Advirtió que, de no aplicarse reformas importantes, las protestas se repetirán el próximo año. Dijo que prolongar el Reinfo genera una “falsa expectativa” entre los mineros informales, al no ofrecer soluciones concretas, “las leyes actuales no facilitan la formalización”, aseguró.

LEY MAPE

El legislador de Honor y Democracia indicó que presentó propuestas para eliminar estas trabas, pero lamentablemente no fueron incorporadas a la Ley de Minería Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE). Reiteró que la solución de este problema requiere voluntad política y reformas.

La Comisión Permanente del Parlamento Nacional, debatirá este martes 17 de diciembre la segunda votación de la propuesta. El texto ya fue ajustado en función de sugerencias del Poder Ejecutivo, entre ellas la reducción del plazo, a un año, y la exclusión de los expedientes observados.