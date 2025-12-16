Reggiardo descarta cobro de peajes en la Panamericana hasta contar con rutas alternas

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, descartó categóricamente este martes 16 de diciembre, la reactivación del cobro de peajes en la Panamericana Sur y Norte durante 2026 y posiblemente todo el próximo año.

Dicha aclaración se produjo durante una supervisión a la obra de la Vía Expresa Grau, desmintiendo declaraciones previas de la teniente alcaldesa Fabiola Morales sobre un posible reinicio de las tarifas viales. Reggiardo enfatizó que no se reanudarán los cobros hasta que las condiciones se puedan dar.

La Municipalidad de Lima asumió la administración de aproximadamente 85 kilómetros de la Panamericana Sur y Norte tras la renuncia de la concesionaria Rutas de Lima, que alegó imposibilidad material de operar por falta de ingresos tras la suspensión del cobro. El burgomaestre señaló que primero deben ejecutarse "una serie de inversiones que no hizo la concesionaria porque abandonó su rol y su obligación" antes de evaluar cualquier reinicio de peajes.

Factores técnicos pendientes

Reggiardo detalló que existen múltiples obstáculos para implementar el cobro, incluyendo la situación de las "vías alternas" y otros "temas técnicos" no especificados. El alcalde reconoció que la pregunta sobre el eventual cobro "es válida" pero insistió en que "no se puede responder en este momento", proyectando que "toda la temporada que se viene, gran parte del 2026 y quizá todo el próximo año, no habrá cobro de ningún peaje".

Suspensión de tarifas de peajes

Rutas de Lima dejó de operar los peajes tras la suspensión de las tarifas que generaban sus ingresos operativos. La municipalidad capitalina mantiene ahora el control directo de la infraestructura vial mientras evalúa las condiciones necesarias para futuras decisiones sobre financiamiento de mantenimiento y mejoras en los tramos concesionados.