Congreso: este miércoles 17 de diciembre se realizará segunda votación sobre ampliación del Reinfo

La Comisión Permanente del Poder Legislativo programó para este miércoles 17 de diciembre, la segunda votación del texto sustitutorio que amplía el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta el 31 de diciembre del 2026.

Como se recuerda, el pasado 4 de diciembre, el Congreso de la República aprobó con 60 votos a favor, 36 votos en contra y ocho abstenciones, la extensión del Reinfo, con algunas excepciones en el reglamento, que han generado polémica.

REINFOS EXCLUIDOS

Una de ellas es la propuesta del retorno de los más de 50 000 Reinfos excluidos durante la gestión de la expresidenta Dina Boluarte en julio último, sin lugar a dudas, esta iniciativa generará un debate que podría demorar la votación final.

Otro punto a debatir mañana en el Parlamento Nacional, es que nuevamente las personas naturales o jurídicas en vías de formalización del Reinfo, puedan continuar, sin condiciones, con su trámite hasta el 31 de diciembre del próximo año.