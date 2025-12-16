Presidente Jerí ratifica compromiso de su gobierno con el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas

El presidente José Jerí señaló que el aporte de nuestras Fuerzas Armadas (FFAA) es fundamental en la lucha contra la criminalidad. Dijo también que en este combate a la delincuencia se requiere el trabajo articulado de diversas instituciones.

“Hoy nuestro país libra una lucha frontal contra la criminalidad. En esta tarea, la contribución de las Fuerzas Armadas resulta fundamental para el éxito de las fuerzas combinadas integradas por la Policía Nacional y el serenazgo”, manifestó.

RECONOCIMIENTO

Asimismo, el jefe de Estado indicó que su gobierno es consciente del rol estratégico que tienen las instituciones castrenses en diversos sectores del país, por lo que trabaja permanente para fortalecerlas y siempre dignificar la vida militar.

Finalmente, Jerí Oré recordó que el último fin de semana se aprobó un aumento de las pensiones para los miembros de las FFAA, como una clara muestra de reconocimiento a quienes han dedicado su vida a la defensa de nuestro país.

GRADUACIÓN

El mandatario de la república hizo estas afirmaciones durante su participación en la ceremonia de graduación de alféreces y subtenientes, realizada en la víspera, en la Escuela Militar de Chorrillos Coronel Francisco Bolognesi.