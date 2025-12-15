Poder Judicial autoriza a Jorge Barata viajar a Australia con su esposa

El exsuperintendente de Odebrecht en el Perú podrá permanecer en Melbourne desde el 15 de diciembre hasta el 13 de enero bajo estrictas condiciones de control judicial.

El Poder Judicial autorizó al empresario brasileño Jorge Simoes Barata, exsuperintendente de Odebrecht en el Perú, a viajar a Melbourne, Australia, junto a su esposa, pese a estar procesado por el caso Gasoducto Sur Peruano. La decisión fue adoptada por el juez Leodán Cristóbal Ayala, quien declaró fundado el pedido presentado por su defensa legal para ausentarse temporalmente del lugar donde reside en Brasil.

Según la resolución emitida el pasado 5 de diciembre, el magistrado consideró que la solicitud cumple con los requisitos establecidos en el numeral 2 del artículo 288 del Código Procesal Penal. Asimismo, tomó en cuenta el principio de presunción de inocencia y la conducta procesal asumida por Barata, quien viene afrontando el proceso bajo la modalidad de comparecencia con restricciones.

El juez destacó que el investigado ha demostrado una actitud responsable frente al proceso judicial, participando de manera virtual en las diligencias desde que se le permitió enfrentar el caso en libertad. Por ello, autorizó el viaje, aunque imponiendo una serie de medidas de control durante su permanencia en Australia.

INFORMARÁ SUS ACTIVIDADES

Entre las condiciones impuestas, Jorge Barata deberá informar por escrito el detalle de sus actividades en Melbourne, enviar su ubicación mediante geolocalización en tiempo real, acudir al Consulado Honorario del Perú en dicha ciudad y tomarse una fotografía junto a su esposa frente a la sede consular. Cabe recordar que el mismo magistrado ya había autorizado viajes similares en agosto pasado a Mongolia y Turquía, decisión que fue cuestionada por el Equipo Especial Lava Jato.