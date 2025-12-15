Mariano González renuncia a Salvemos al Perú tras perder por lanzamiento de moneda al aire

El exministro del Interior, Mariano González, presentó una carta formalizando su renuncia irrevocable a su militancia en el partido Salvemos al Perú, tras perder en las elecciones primarias de dicha agrupación política.

En la misiva dirigida al señor Guillermo Suárez Flores, presidente de Salvemos al Perú, se especifica que su salida también implica su declinación a la candidatura al Senado de la República del próximo Congreso bicameral.

PERDIÓ POR MONEDA AL AIRE

Cabe precisar que el partido se hizo noticia al anunciar previamente que la elección de su candidato presidencial se definiría por el lanzamiento de una moneda al aire, luego de producirse un empate entre Antonio Ortiz y Mariano González en las elecciones internas.

El resultado final de este peculiar método de desempate determinó que Ortiz Villano liderará la fórmula presidencial de Salvemos al Perú en los comicios del próximo año.

LOS MOTIVOS DE LA RENUNCIA

Asimismo, en su carta de renuncia, González Fernández explicó que una de las principales razones que motivaron su decisión fue por la existencia de "hechos de suma gravedad sucedidos recientemente", ello en referencia a la reunión que sostuvo un precandidato presidencial de la agrupación y un miembro del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).