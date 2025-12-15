Vladimir Cerrón llama "corrupta" a Marisol Pérez Tello: "Salvó de la cárcel a cabecillas de Odebrecht"

El prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón Rojas, reapareció a través de sus redes sociales para arremeter contra Marisol Pérez Tello, exministra de Justicia y actual candidata presidencial del partido Primero la Gente.

Las críticas de Cerrón fueron motivadas por una publicación de Pérez Tello, en donde reflexionó sobre la situación actual de la política peruana y enfatizó en la necesidad de que haya "honestidad" por parte de quienes asumen altos cargos públicos.

"El Perú necesita acuerdos, no trincheras; necesita personas capaces y honestas, vengan de donde vengan. Es hora de que la política ponga primero a la gente", publicó Pérez Tello en su cuenta de X.

LA LLAMA "CORRUPTA"

Desde la clandestinidad, Cerrón Rojas respondió a la extitular del MINJUSDH a quien calificó de "corrupta" y la acusó de "salvar de la cárcel" a las altas esferas de Odebrecht durante su gestión como ministra.

"Esta corrupta que salvó de la cárcel a los cabecillas de Odebrecht y les permitió seguir contratando con el Estado, ¿qué habla? Recuerde su DL 1301 y su DU 003, dos puñaladas al Perú", sostuvo.