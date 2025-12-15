“Los Socios del Callao”: Ciro Castillo habría sido alertado sobre megaoperativo para evitar su detención

Un megaoperativo fiscal y policial realizado en el Callao no logró ubicar al gobernador regional Ciro Castillo, a pesar de existir una orden de detención preliminar en su contra. La medida, parte de la investigación del caso “Los Socios del Callao”, buscaba detener al líder señalado de presunta colusión agravada en procesos de compras y contrataciones estatales.

El procedimiento incluyó 27 allanamientos simultáneos en domicilios, oficinas e instalaciones vinculadas al Gobierno Regional del Callao, bajo la coordinación de la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional y el Ministerio Público. Sin embargo, Castillo no fue localizado ni en su vivienda en La Punta ni en otros inmuebles intervenidos.

Para el abogado penalista Vladimir Padilla, la ausencia del gobernador podría explicarse por una fuga de información dentro del sistema de justicia. Según indicó, la notificación previa de la detención a instancias como la Defensoría Pública habría permitido que Castillo se enterara del operativo con antelación y lograra evadir la acción policial.

“Uno puede pensar que él ya sabía que iban a intervenir su vivienda y que tenía muy probablemente una detención preliminar. Por eso no estaba”, señaló en declaraciones para Canal N.

Padilla señaló que, tras recientes cambios legales impulsados por el Congreso, el carácter “sorpresivo” de la detención preliminar se ha debilitado, ya que comunicar la medida a la Defensoría Pública implica que más personas acceden a información sensible. “Cuando se avisa que se ha otorgado esta medida, ya pasan varias manos. Alguien más lo sabe, y eso diluye el impacto del secreto que debería tener una detención preliminar”, afirmó.

ALERTA MIGRATORIA

Por su parte el general PNP, Óscar Lira, jefe de la División contra la Corrupción, informó que todas las alertas migratorias han sido activadas. “No va a poder salir del país. Tiene requisitoria en todos los puntos de control. Estamos tratando de ubicarlo”, afirmó.