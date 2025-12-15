"Andy V" postulará a la Cámara de Diputados por Perú Federal: "Quiere reivindicarse con su pueblo"

Andrés Olano Castro, más conocido por su nombre artístico "Andy V", hará su debut en la escena política postulando a la Cámara de Diputados por el partido Perú Federal en las próximas Elecciones Generales del 2026.

La noticia fue confirmada por el dirigente gremial Reneé Cobeña, quien también postulará a la Cámara de Senadores por el partido liderado por Armando Massé, actual candidato presidencial.

La expareja de Susy Díaz, quien llevará el número 6 en la lista parlamentaria, hará su incursión en la política en un escenario electoral marcado por el regreso de la bicameralidad, tras décadas de unicameralidad.

BUSCA "REIVINDICARSE"

Al respecto, Cobeña reconoció que la postulación de "Andy V" podría generar cuestionamientos, sin embargo, defendió la decisión del partido de postularlo al Parlamento bicameral: "Andy quiere reivindicarse con su pueblo, quiere luchar por él. Eso es lo que siempre me ha dicho", sostuvo.