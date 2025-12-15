Barnechea presenta denuncia constitucional contra el JNE por excluir a Acción Popular de elecciones 2026

El excandidato presidencial Alfredo Barnechea anunció medidas legales contra las autoridades del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), luego de que dicho organismo declaró improcedente la apelación de Acción Popular y dejó al partido fuera de las elecciones 2026.

En entrevista con RPP Noticias, Barnechea calificó la resolución como una maniobra arbitraria ejecutada en un horario inusual y sin respetar garantías procesales mínimas. "El Jurado Nacional ha actuado fuera de la ley por completo", afirmó.

Medidas legales y fundamentos del reclamo

Barnechea anunció que presentará una denuncia constitucional contra el presidente del JNE, Roberto Burneo, y que procederá a denunciar a los magistrados ante el Colegio de Abogados y la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

Sostuvo que el JNE omitió instancias previas, ya que las denuncias debieron tramitarse primero en un Jurado Electoral Especial (JEE). "No se ha notificado nunca ni al personero del partido, ni al secretario general del partido", reclamó.

Reconoce exceso en declaraciones

El excandidato presidencial también se refirió a las declaraciones que brindó en Canal N, donde advirtió que investigarían el patrimonio y un presunto lavado de activos de los miembros del JNE. Sobre ello, Barnechea indicó que "quizá" cometió un exceso en los adjetivos utilizados.

Asimismo, Barnechea García lamentó que se excluya a un partido histórico (Acción Popular) en medio de una crisis del sistema político, mientras aparecen organizaciones políticas nuevas "de la noche a la mañana".