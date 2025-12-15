Acción Popular acudirá al TC tras anulación de sus primarias: acusa al JNE y ONPE de responsabilidad

El partido Acción Popular anunció que acudirá al Tribunal Constitucional (TC) luego de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declarara nulas sus elecciones primarias. La decisión, sustentada en presuntas irregularidades en la sustitución de delegados, dejó sin efecto todo el proceso interno y generó una crisis en el histórico grupo político de la lampa.

CHÁVEZ CHIONG RESPONSABILIZA A ONPE Y JNE

A través de sus redes sociales, el presidente de Acción Popular, Julio Chávez Chiong, señaló directamente a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y al Jurado Nacional de Elecciones como responsables de lo sucedido. “La ONPE y el JNE pudieron evitar fraude en Acción Popular. El primero no hizo nada a pesar de estar advertido y el segundo anuló arbitrariamente todo”, manifestó.

El dirigente aseguró que acudirán al TC para defender el derecho de participación política de sus militantes en los comicios del 2026. “Acudiremos a la vía constitucional en salvaguarda de nuestro derecho de participación política. Existe responsabilidad compartida”, enfatizó.

PRESUNTO FRAUDE

La Resolución Nº 0745-2025-JNE, emitida por mayoría, declaró la nulidad total de las elecciones internas del partido tras detectar un patrón de sustitución irregular de delegados en las mesas de sufragio. Según el documento, la expresidenta del Comité Nacional Electoral, Cinthia Pajuelo Chávez, habría reemplazado sin justificación a 28 delegados elegidos por otros que no resultaron ganadores, afectando los procesos en regiones como Lima, Áncash, Cajamarca, Cusco y Loreto, entre otras.

Además, se advirtió que Pajuelo habría tenido acceso exclusivo a las claves del Registro de Elecciones Primarias de la ONPE, lo que permitió modificar el padrón oficial, una acción calificada como posible fraude electoral. Aunque dos magistrados emitieron un voto en minoría, el fallo del JNE es definitivo y deja a Acción Popular sin internas válidas para inscribir candidatos en las Elecciones Generales 2026.

La dirigencia del partido insistió en que defenderá su derecho de participación política ante el Tribunal Constitucional, en lo que califican como una medida “en defensa de la democracia interna y la representación ciudadana”.