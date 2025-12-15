Denuncian que congresista Roberto Sánchez usa a trabajadores de su despacho para su campaña

Trabajadores del despacho del congresista y candidato presidencial Roberto Sánchez fueron captados participando en actividades políticas frente al penal de Barbadillo durante su horario laboral.

La revelación fue realizada por Cuarto Poder, que difundió imágenes donde aparecen Gianmarco Castillo Gómez, sobrino del expresidente Pedro Castillo, y Ernesto Zunini Yerren, ambos miembros del equipo del legislador.

Según el reporte, Gianmarco Castillo, quien figura como coordinador del despacho con un sueldo superior a los S/3 mil mensuales, fue visto en manifestaciones de apoyo a su tío. Por su parte, Ernesto Zunini, técnico y dirigente partidario con una remuneración de 7 mil soles, también participó en actividades de carácter electoral junto a Sánchez.

Posibles infracciones y responsabilidades

Diego Montoya, experto en contrataciones del Estado, consideró que estos hechos podrían infringir la Ley de Neutralidad Electoral, que prohíbe el uso de recursos públicos para campañas. El especialista sostuvo que la responsabilidad principal recae en el congresista Roberto Sánchez como jefe del despacho.

"Acá es muy difícil que haya una sanción a los trabajadores (...) cuando la cabeza está fomentando más bien esta irregularidad", precisó el especialista. Agregó que este caso podría ser "la punta del iceberg" en el actual periodo electoral.

Sin pronunciamiento

Hasta el cierre de la información, el congresista Roberto Sánchez no se había pronunciado sobre la situación. Respecto a los trabajadores, Gianmarco Castillo mencionó que no puede visitar a su tío durante estas actividades y que necesita un permiso para declarar, mientras que Ernesto Zunini indicó que se encuentra en semana de representación sin realizar descargo alguno.