Premier Álvarez: El Poder Ejecutivo ha logrado restablecer la estabilidad política del país

En diálogo con la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú (APEP), premier Ernesto Álvarez, afirmó que las medidas implementadas por el Ejecutivo contra el crimen organizado y la ola de delincuencia, favoreció un panorama de estabilidad a nivel político.

"La exigencia de resultados, como la disminución del número de atentados y de homicidios, representa un punto de quiebre porque significa que ya se ha logrado la estabilidad, que era el primer objetivo", declaró el jefe del Gabinete Ministerial.

Dijo también que empezarán a legislar en materia de seguridad apoyados en la experiencia nacional en la lucha contra el terrorismo. Además, tomarán como referencia acciones aplicadas en otros países, como el Plan Bratton y medidas adoptadas en El Salvador.

MEDIDAS A IMPLEMENTAR

"Tenemos las facultades delegadas por el Congreso y vamos a hacer uso de ellas. Los grupos técnicos de los ministerios ya están trabajando y se engloban básicamente en dos rubros: en el tema de seguridad (….); y en materia de estabilidad económica", precisó.

Finalmente, adelantó algunas medidas a implementar: fortalecimiento de las sanciones por la tenencia ilegal de armas, actualización del tipo penal de la extorsión para responder a la complejidad actual y la penalización de la pertenencia a bandas criminales.