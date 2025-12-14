García Belaúnde sobre exclusión de Acción Popular: Unos ambiciosos nos sacan de la carrera electoral

El excongresista Víctor Andrés García Belaunde expresó su pesar por la decisión del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de excluir a su agrupación política, Acción Popular (AP), de los comicios generales a desarrollarse el 12 de abril del 2026.

Según la entidad, se presentaron "vicios sustanciales" durante las elecciones internas desarrolladas el pasado 7 de diciembre último, no habiendo opción a volver a realizarlas debido a que el cronograma electoral es inquebrantable e impostergable.

HUBO IRREGULARIDADES

En entrevista con Exitosa, el militante acciopopulista señaló que unos “ambiciosos” correligionarios son responsables de esta situación que vive el partido, que en su afán de llegar a la presidencia a toda costa, han dejado fuera de carrera al histórico partido.

"Los que hemos participado sabemos que hubo irregularidades y entonces esa es una realidad. El Jurado ha actuado de oficio y son inapelables sus decisiones (...) no podemos negarnos o cegarnos ante un hecho tan evidente y grave, por eso hay que refundar el partido", enfatizó.