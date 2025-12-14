Gobierno transfiere más de S/ 45 millones para lucha contra la delincuencia y crimen organizado

El Ejecutivo autorizó una transferencia de un total de 45 millones 735,844 soles al Ministerio del Interior (Mininter) para financiar los gastos asociados a la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado.

La medida fue establecida mediante el Decreto Supremo Nº 296-2025-EF, publicado en el diario oficial El Peruano. Los recursos provienen de la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios y de la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas.

Destino específico de fondos

Según la norma, los fondos estarán destinados específicamente al pago del Bono por Alto Riesgo a la Vida del personal policial y a cubrir las necesidades operativas de la Policía Nacional del Perú en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao. Esta asignación se realiza en el marco del Estado de Emergencia declarado y prorrogado mediante decretos supremos anteriores.

El detalle de la transferencia de partidas se encuentra en un anexo publicado en la sede digital del Ministerio de Economía y Finanzas (www.gob.pe/mef). La norma especifica que los recursos no pueden ser destinados a fines distintos para los cuales fueron transferidos, bajo responsabilidad de las autoridades.

Transferencia para Año Fiscal 2025

Cabe resaltar, que la transferencia se enmarca en lo establecido por la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025. El decreto lleva las firmas del presidente de la República, José Jerí, la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, y el ministro del Interior, Vicente Tiburcio.