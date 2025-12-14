Canciller sobre propuesta de Trump de designar a Perú aliado fuera de la OTAN: Tiene significativa relevancia

El canciller Hugo de Zela se pronunció sobre la propuesta de Donald Trump de designar al Perú como un aliado fuera de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). El diplomático valoró la intención de la Casa Blanca.

Como se sabe, hace unos días, Trump comunicó su deseo a la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de EEUU, para que pueda concretarse la designación, la cual compartiría junto a Argentina, Brasil y Colombia.

El ministro de Relaciones Exteriores reveló que la propuesta "ya se venía hablando desde hace un tiempo", mostrando así su optimismo que se pueda hacer realidad, destacando el primer paso dado desde América del Norte.

ALIADO ESTRATÉGICO

"Es una decisión política de la administración Trump de significativa relevancia, porque ratifica la confianza de EEUU en el Perú como aliado estratégico en la región en materia de seguridad y defensa", manifestó De Zela.

Dijo también que la designación traería "beneficios militares". Por ejemplo, la "facilidad para el desarrollo de proyectos de investigación, de equipamiento, de municiones y tener la posibilidad de disponer de existencias de reserva de guerra".