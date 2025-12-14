Congreso: proyecto busca incluir a más de 300 mil aportantes excluidos de devolución del Fonavi

La parlamentaria Rosio Torres, presentó el Proyecto N.º 13561 que busca ampliar el proceso de devolución de aportes al Fonavi, e incorporar a 375 mil contribuyentes que inicialmente no fueron considerados en el reembolso.

La iniciativa pretende incluir a quienes accedieron a préstamos para casa, autoconstrucción, compra de materiales o conexiones domiciliarias de servicios, siempre que hayan cancelado o compensado dichas obligaciones.

DOBLE DEVOLUCIÓN

El proyecto dispone también que la Comisión Ad Hoc encargada de la devolución, identifique a los aportantes deudores o que pagaron sus créditos mediante contingencias previstas en las Leyes 28275 y 29231.

Según la iniciativa de la congresista de Alianza para el Progreso (APP), la medida tiene como finalidad determinar con precisión la situación de cada beneficiario y evitar casos de doble devolución que perjudique al fondo.