Congreso: proyecto busca incluir a más de 300 mil aportantes excluidos de devolución del Fonavi

La iniciativa pretende incluir a quienes accedieron a préstamos para casa, compra de materiales, conexiones domiciliarias, etc., siempre que hayan cancelado dichas obligaciones.

La parlamentaria Rosio Torres, presentó el Proyecto N.º 13561 que busca ampliar el proceso de devolución de aportes al Fonavi, e incorporar a 375 mil contribuyentes que inicialmente no fueron considerados en el reembolso.

La iniciativa pretende incluir a quienes accedieron a préstamos para casa, autoconstrucción, compra de materiales o conexiones domiciliarias de servicios, siempre que hayan cancelado o compensado dichas obligaciones.

DOBLE DEVOLUCIÓN

El proyecto dispone también que la Comisión Ad Hoc encargada de la devolución, identifique a los aportantes deudores o que pagaron sus créditos mediante contingencias previstas en las Leyes 28275 y 29231.

Según la iniciativa de la congresista de Alianza para el Progreso (APP), la medida tiene como finalidad determinar con precisión la situación de cada beneficiario y evitar casos de doble devolución que perjudique al fondo.


