Presidente Jerí insta a jóvenes a construir su futuro con vocación y convicción

El presidente de la República, José Jerí, dirigió este domingo 13 de diciembre, un mensaje a los jóvenes señalando que el rumbo de cada persona responde a elecciones tomadas con convicción y no al azar.

"El propósito es hacer las cosas de corazón, por el camino que cada uno decida, pero con entrega", afirmó el mandatario, durante la inauguración del IX Congreso Metropolitano de Estudiantes Frente a la Violencia y Jóvenes con Propósito, ante estudiantes y autoridades civiles y policiales.

Identidad nacional

Jerí señaló que quienes ocupan cargos de responsabilidad tienen el deber de garantizar condiciones para que los jóvenes se desarrollen con libertad. En otro momento de su discurso, destacó el valor de los símbolos patrios como parte de la identidad nacional, recordando su experiencia escolar como abanderado.

Liderazgo y experiencia personal

Subrayó que "nadie defiende lo que no conoce" y defendió la promoción del respeto a la bandera y al himno nacional en los centros educativos. El presidente compartió además que su primer acercamiento al liderazgo fue como alcalde escolar, experiencia que marcó el inicio de su trayectoria.

Indicó que, aunque en ese momento no proyectaba su futuro profesional, cada decisión contribuyó a su camino. "Sigan adelante con los objetivos que se tracen. No desmayen en su propósito", concluyó el jefe de Estado.