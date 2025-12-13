Acción Popular: presentan recurso ante el JNE para "defender la institucionalidad" tras denuncias de fraude

El exsecretario general de Acción Popular, Edmundo del Águila, indicó que ha tomado acciones ante la situación interna del partido en medio de denuncias de presunto fraude en la elección de su candidato presidencial.

Del Águila dijo en entrevista con RPP Noticias, que envió una carta al presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) recordando que, según precedentes del propio pleno del organismo, este sí puede intervenir en conflictos partidarios cuando se trata de la elección de delegados que representan al partido ante órganos públicos. "Esta intervención está sujeta a varias condiciones", aclaró.

Condiciones para una intervención del JNE

Según su análisis, la primera condición es que se hayan agotado todas las etapas de apelación interna del partido. "Una vez que se ha terminado eso, los agraviados pueden acudir ante el Jurado", explicó. Sostuvo que su posición es estrictamente institucional y que el objetivo es defender a Acción Popular y garantizar su inscripción en el Registro de Organizaciones Políticas, cuya imagen y legalidad considera en riesgo.

Frente a las denuncias de supuesto fraude, el exsecretario general indicó que los dirigentes debieron primero apelar ante los comités electorales internos del partido. Solo si estas instancias negaban las solicitudes, y con pruebas demostrables, se podría acudir al JNE. "El Jurado Nacional se pronuncia solo si se ha agotado la vía administrativa interna del partido", mencionó.

Denuncia de supuesto fraude y proclamación de resultados

El conflicto surge luego de que el presidente del partido, Julio Chávez, impugnara ante el JNE los resultados que dieron como ganador a Alfredo Barnechea, alegando supuesto fraude. Otro militante, Alonso Roel Alva, denunció suplantación en la lista de delegados. El presidente del JNE, Roberto Burneo, informó que el plazo para proclamar los resultados de las primarias vence el 15 de diciembre.