Crean Grupo de Trabajo Multisectorial para elaborar nuevo Plan Nacional de Seguridad Ciudadana

El Ministerio del Interior (Mininter) oficializó este viernes 13 de diciembre la creación de un Grupo de Trabajo Multisectorial temporal encargado de elaborar la propuesta de un nuevo Plan Nacional de Seguridad Ciudadana.

La medida se estableció mediante la Resolución Ministerial N.° 2249-2025-IN, publicada en el Diario Oficial El Peruano. Este plan será un documento operativo que orientará las acciones para enfrentar los problemas de inseguridad y reducir la incidencia delictiva.

Composición del grupo

Según la norma, el grupo está conformado por representantes del Despacho Viceministerial de Seguridad Pública (quien lo preside), la Policía Nacional del Perú, los ministerios de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio Público, el Poder Judicial, la Sucamec y la Superintendencia Nacional de Migraciones.

Funciones e informe final con propuesta

La participación de los integrantes será ad honorem y las instituciones designarán a sus representantes en un plazo máximo de dos días hábiles. Entre sus funciones principales se encuentran establecer un cronograma de trabajo, elaborar un plan de actividades con responsables y plazos, y coordinar con las entidades competentes para la formulación de la propuesta.

Finalmente, el grupo deberá presentar un informe final que contenga la propuesta completa del nuevo Plan Nacional de Seguridad Ciudadana. Para ello, deberá coordinar y articular su elaboración con unidades del Mininter, PNP y otras unidades competentes.