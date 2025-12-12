Presidente Jerí: Perú y Ecuador consideran desplegar acciones contra la delincuencia transnacional

El presidente José Jerí, durante la conferencia junto a su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa, coincidieron como máxima urgencia desplegar acciones coordinadas para luchar sin pausa y con prisa contra la delincuencia transnacional.

“Las organizaciones criminales transnacionales en nuestra frontera común se dedican a actividades ilícitas como la minería ilegal, el tráfico de armas, las cuales han generado una escalada de violencia que viene afectando a nuestras poblaciones y comunidades nativas”, aseveró.

VÍNCULOS ECONÓMICOS

Asimismo, destacó que la amplia frontera que comparten ambas naciones ha acercado a sus poblaciones y ha permitido construir importantes vínculos económicos, culturales y de estrecha vecindad que al final nos benefician mutuamente.

En esa línea, Jerí Oré aseguró que el Encuentro Presidencial y el XVI Gabinete Binacional es el principal mecanismo de diálogo y coordinación política entre Perú y Ecuador, que definirá las prioridades que guiarán su trabajo el próximo año, informa Andina.