Presidente Jerí llegó a la ciudad de Quito para participar del XVI Gabinete Binacional Perú-Ecuador

Esta mañana, el presidente José Jerí llegó a Quito para participar del XVI Gabinete Binacional Perú-Ecuador, así como sostener una reunión con su homólogo Daniel Noboa. Hay gran expectativa por ser el primer viaje al exterior del mandatario peruano.

El jefe de Estado arribó al Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre acompañado de su comitiva oficial, conformado por asesores y 10 ministros de Estado, donde recibió los honores protocolares dispuestos por el Gobierno ecuatoriano.

Primero Jerí Oré sostendrá una reunión con su homólogo ecuatoriano en el Palacio de Carondelet, donde abordarán temas de la agenda común. Entre ellos la cooperación en seguridad y defensa, la lucha contra la minería ilegal y la contaminación en la cuenca transfronteriza Puyango–Tumbes.

PLAN DE ACCIÓN DE QUITO 2025

Luego, los mandatarios participarán del Encuentro Presidencial y la XVI Reunión del Gabinete Binacional de Ministros, donde se desarrollarán mesas de trabajo dedicadas a asuntos sociales, culturales y de cooperación; comercio, inversión y turismo; medio ambiente, energía y minería; además de temas fronterizos y de seguridad integral.

Finalmente, ambos jefes de Estado suscribirán la Declaración Presidencial de Quito y adoptarán el Plan de Acción de Quito 2025, los cuales buscan establecer el trabajo conjunto durante el período 2025-2026.