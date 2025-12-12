Política

Hace una hora

Congresista Cueto exige al Poder Judicial aplicar ley de lesa humanidad tras ser ratificada por el TC

El pasado 6 de diciembre, el Tribunal Constitucional declaró infundadas las demandas de inconstitucionalidad presentadas contra esta norma, al no alcanzar los cinco votos requeridos.



El legislador José Cueto Aservi, coautor de la Ley 32107 sobre delitos de lesa humanidad, instó a la Fiscalía y el Poder Judicial a respetar y aplicar dicha norma, la cual fue aprobada por el Congreso y ratificada recientemente por el Tribunal Constitucional (TC).

Asimismo, el representante de la bancada Honor y Democracia criticó el comunicado de la ONG Instituto de Defensa Legal (IDL) que dirige Gustavo Gorriti, donde señala que el Poder Judicial puede desobedecer la referida ley, pese a que el TC la respaldó.

Todos debemos respetar la Constitución, las leyes y nuestras instituciones como el TC. Los jueces y fiscales, desde cualquier instancia, deben acatarla. De lo contrario, enfrentarán denuncias penales y constitucionales, según corresponda”, advirtió.

ESTATUTO DE ROMA

Como se recuerda, el pasado 6 de diciembre, el Tribunal Constitucional declaró infundadas las demandas de inconstitucionalidad presentadas por la Fiscalía de la Nación y el Colegio de Abogados de Lima contra esta ley, al no alcanzar los cinco votos requeridos.

La ley indica que los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra se aplican a hechos ocurridos después del 1 de julio de 2002, cuando el Estatuto de Roma entró en vigor en el Perú. Para los crímenes cometidos antes de esa fecha, rige el Código Penal de 1991.


