Ministro Tiburcio: Los avances logrados en materia de seguridad superan al de otros gobiernos

En entrevista con Correo, el ministro Vicente Tiburcio, afirmó categórico que los resultados alcanzados hasta el momento por el actual gobierno en materia de seguridad pública, son mucho “mejores que los registrados en gobiernos anteriores”.

También resaltó el desempeño de los agentes de la Policía Nacional en los operativos que se ejecutan permanentemente en todo el país, así como las “acciones desarrolladas durante los estados de emergencia que han dado muy buenos resultados”.

PRESENCIA POLICIAL

Detalló que la mayoría de los crímenes a nivel nacional se concentran en Lima y el Callao, por lo que realizan un trabajo preventivo en estas zonas. Por otro lado, señaló que “las comisarías operan con mapas del delito para orientar la presencia policial”.

Finalmente, el titular del Interior dijo que la estrategia de seguridad debe anticiparse a las acciones de los grupos criminales, y que la vigilancia en las zonas críticas “debe mantenerse todo el día, combinando prevención, patrullaje y control territorial”.