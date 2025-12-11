Vladimir Cerrón arremete contra Roberto Sánchez: "Es un personaje bastante siniestro"

El prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón Rojas, reapareció a través de sus redes sociales y lanzó una nueva arremetida política, esta vez contra el congresista y exministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez.

A través de una transmisión en vivo en la plataforma TikTok, el candidato presidencial del partido del Lápiz calificó al extitular del Mincetur como "un personaje muy siniestro" y lo acusó de construir su poder político en la interna de Juntos por el Perú y de traicionar quitándoles el poder a quienes le dieron la mano para sumarse a dicha agrupación.

"Roberto Sánchez es un personaje bastante siniestro. Es un personaje que recibió la confianza para mantenerse en el partido cuando tenía problemas legales y terminó quitándole el control y expulsando a quienes lo crearon", dijo.

"UTILIZÓ" A CASTILLO

Asimismo, Cerrón Rojas aseguró que Sánchez Palomino utilizó al expresidente Pedro Castillo para mantenerse hasta el final en el Gabinete Ministerial a cambio de ofrecerle acogida al exmandatario en Juntos por el Perú, tras su renuncia a Perú Libre.

"Fue el único ministro que estuvo de principio a fin. Castillo no lo cambiaba porque tenía la esperanza de que Juntos por el Perú fuera su futuro partido y porque Sánchez le hizo creer que sería secretario general", añadió.

"Cuando Castillo anuncia el cierre del Congreso, los partidos se habrían ido a su casa. ¿Con qué partido postularía a sus congresistas después? Con Juntos por el Perú. Por eso a mi entender Roberto Sánchez también forma parte de la proclama del autogolpe", sostuvo.