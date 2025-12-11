Rospigliosi propone ley para eximir de responsabilidad penal a policías y militares si usan sus armas en protestas

El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi Capurro (Fuerza Popular), propuso un proyecto de ley que busca liberar de responsabilidad penal a los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú cuando usen sus armas en situaciones de ataque contra “activos críticos”. La iniciativa, según explicó, pretende fortalecer la seguridad pública, garantizar la paz social y reforzar la lucha contra actos delictivos en todo el país.

Rospigliosi señaló que actualmente existen 1 323 policías y militares investigados o procesados por el Ministerio Público, a quienes —afirmó— se les persigue por haber defendido el orden constitucional durante episodios de crisis. Aseguró que muchos de ellos fueron inicialmente llamados como testigos y luego involucrados como acusados, lo que atribuyó a una estrategia de sectores que —en sus palabras— buscan criminalizar la labor de las fuerzas del orden.

El Proyecto de Ley N.º 13048/2025-CR plantea eximir de responsabilidad penal a los efectivos por acciones derivadas del cumplimiento de su función constitucional: proteger la vida, la integridad física de terceros y salvaguardar bienes jurídicos del Estado. Para Rospigliosi, esta norma es necesaria para evitar que los uniformados actúen bajo el temor de ser denunciados, especialmente en contextos de protestas y episodios de violencia.

RESPALDOS Y CRÍTICAS AL SISTEMA FISCAL

Desde la sede parlamentaria, el titular del Congreso reiteró su respaldo a los militares y policías que enfrentaron al terrorismo y participaron en el control de las manifestaciones registradas entre diciembre del 2022 y febrero del 2023, tras la vacancia del expresidente Pedro Castillo. En esa línea, calificó como una “persecución política” los procesos abiertos contra los más de 1 300 efectivos desde el 7 de diciembre del 2022.

Rospigliosi también expresó su apoyo a la posible desactivación de los equipos especiales del Ministerio Público, en particular del EFICAVIP, al considerar que “cuenta con más de 74 fiscales dedicados únicamente a perseguir a policías y militares”. Según afirmó, mientras estos grupos son investigados, quienes generaron disturbios y atacaron a las fuerzas del orden “no son perseguidos por nadie.