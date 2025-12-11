Keiko Fujimori afirma ser más feliz tras separarse de Mark Vito: "Sonrío un poco más"

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, habló sobre sus expectativas para la campaña electoral del próximo año y algunos aspectos de su vida personal tras separarse del padre de sus hijos, Mark Vito.

Durante una transmisión en vivo en su canal de YouTube, la candidata presidencial del partido naranja, al ser consultada por sus seguidores sobre su estado anímico tras su divorcio, no dudó en mandar una indirecta a su expareja.

"Las mujeres y las mamás somos valientes. Me siento muy bien. Creo que en esta nueva etapa de divorciada, sonrío un poquito más", expresó Fujimori Higuchi, provocando risas entre sus seguidores.

SOBRE SU CANDIDATURA

Respecto a su cuarta postulación a la Presidencia de la República en los comicios del próximo año, Fujimori respondió lo siguiente: "Hoy disfruto mi vida muchísimo. Yo no sé qué va a pasar el próximo año, pero lo que sí sé es que pondré mucho entusiasmo, cariño y corazón a esta campaña", sostuvo.