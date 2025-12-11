Willy Ramírez: cuestionan a integrante del JNE por reunirse con precandidato presidencial

En entrevista con Exitosa, el constitucionalista Alejandro Rospigliosi cuestionó al miembro titular del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Willy Ramírez, por reunirse fuera de la entidad, con un precandidato presidencial, lo que se presta a distintas interpretaciones.

"Yo creo que debería dar un paso al costado y dejar que el miembro suplente ejerza el cargo, porque este señor ya está contaminado de presunta parcialidad. Si no lo hace, ¿Qué va a hacer con los casos de este partido político que lleguen a sus manos? Los va a conocer o inhibirse", cuestionó.

COMPORTAMIENTO

Asimismo, señaló que el JNE debería abrir un proceso para que se investigue exhaustivamente y se determine si el comportamiento del integrante de dicha entidad fue correcto o si incurrió en alguna falta que pueda afectar de alguna manera la neutralidad del organismo.

"Está en ellos investigar qué conversaron, porqué se reunieron, qué sucedió. Además, en la foto solo aparecen ambos, no está el tercero que supuestamente los acercó. No tiene porque reunirse con un militante de un partido político fuera de la institución", mencionó el constitucionalista.

REUNIÓN EN HOTEL

Ramírez Chávarry generó polémica tras difundirse una foto en la que aparece reunido en un hotel con Antonio Ortiz, precandidato presidencial del partido Salvemos al Perú, quien el último domingo empató en las elecciones primarias con el también aspirante Mariano González.