Política

Hace 51 minutos

Encuesta Proética: el 85 % de los ciudadanos considera al Congreso como la institución más corrupta

Otras instituciones cuestionadas son el Poder Judicial con un 33%, la Policía Nacional con un 27%, las municipalidades en general con un 17% y los gobiernos regionales en general con un 13%.

Foto Gestión



Según la XIII Encuesta Nacional sobre Percepciones de la Corrupción de Proética 2025, el Congreso de la República es percibido como la institución más corrupta del Perú por el 85% de los entrevistados. Un aumento significativo desde el 60% registrado en 2022.

Otras instituciones cuestionadas son el Poder Judicial con un 33%, la Policía Nacional con un 27%, las municipalidades en general con un 17%, los gobiernos regionales con un 13%, el gobierno de José Jerí con un 8% y la Contraloría General de la República con un 6%.

CAMBIOS DE PERCEPCIÓN

Respecto al 2022, el Poder Legislativo, la Fiscalía/Ministerio público y la Policía Nacional del Perú (PNP) son las instituciones que más han aumentado en esta percepción (corrupción), detalla el estudio. 

Específicamente, el Congreso pasó de un 60% en 2022 a un 85% en 2025, mientras que la Fiscalía de la Nación aumentó de un 18% a un 35%. La Policía Nacional subió de un 22% a un 27%, según informa RPP. 

LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

Consultados los ciudadanos respecto a qué entidades deberían ser responsables de liderar la lucha contra la corrupción, señalaron que el Poder Legislativo con un 45%, la Policía Nacional con un 32%, el gobierno central con un 30%, la Fiscalía de la Nación con un 28% y el Poder Judicial con un 27%.

FICHA TÉCNICA:

Investigación realizada por Ipsos Perú, por encargo de Proética. Universo: Hombres y mujeres residentes en las zonas urbanas del Perú.  Muestra: 1 300 encuestas a personas de 18 años a más de la población urbano nacional del Perú. Fecha: Del 23 al 31 de octubre de 2025. Metodología: Cuantitativa. Encuestas en hogares. Margen de error 2.7% 


Temas Relacionados: CongresoCorrupciónEncuestaFiscalíaProéticaZonas Urbanas

También te puede interesar:

BANNER