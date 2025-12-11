Juan Sheput cuestiona desempeño de presidente José Jerí: Estamos mal en casi todos los sectores

En entrevista con Exitosa, el exministro de Trabajo, Juan Sheput, cuestionó el desempeño del presidente José Jerí. Indicó que en estos dos meses en el cargo "no ha visto ningún avance" importante, y si se analizan los datos "estamos mal en casi todos los sectores".

"Estamos mal en el ámbito de la seguridad, hay más muertos que durante el periodo de Dina Boluarte. Se va a votar la próxima semana la ampliación del REINFO en segunda votación, estarán felices los financiados por la minería ilegal. En tercer lugar, estamos viendo el drama de la salud", manifestó.

ESPECTÁCULO PENOSO

El excongresista dijo también que el mandatario "se ha dedicado únicamente a presentar un show aparentando que trabaja cuando en la práctica no es así". Por otro lado, criticó el proceder del titular del INPE, Iván Paredes Yataco, tras recibir amenazas.

"Si él sale a los medios de comunicación y dice: 'Me están persiguiendo, me están amenazando', primero genera zozobra, en segundo lugar, no está actuando correctamente y en tercer lugar creo yo que contribuye un espectáculo penoso sobre el nivel de la seguridad en el Perú", agregó Sheput Moore.