Presidente Jerí: El crimen organizado y la delincuencia no doblegarán las acciones del Gobierno

Mediante una publicación en su cuenta X, el mandatario José Jerí, aseguró que el crimen organizado y la delincuencia no doblegará las acciones desarrolladas por el Gobierno, como las requisas que se desarrollan en los distintos penales.

"Toda acción genera una reacción. Estamos llegando a las raíces de una de las fuentes del crimen. Producto de las requisas en los penales los delincuentes vienen amenazando al jefe del INPE. Tomaremos las medidas pertinentes, pero continuaremos con las acciones ya encaminadas. No nos doblegarán", señala.

BAJE LAS REVOLUCIONES

El mensaje del mandatario Jerí Ore se registra tras las amenazas que recibe, desde hace unos días, el jefe del INPE, Iván Paredes Yataco, por las constantes y exhaustivas requisas realizadas en los diferentes establecimientos penitenciarios.

Según se conoció, en las llamadas recibidas por el funcionario, le indicaban que se calme y “que baje las revoluciones" en su labor al frente de estas inspecciones, donde se encuentran e incautan elementos ilícitos en las diferentes cárceles.