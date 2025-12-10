García Belaúnde cuestiona candidatura presidencial de Vladimir Cerrón: "Está desvariando"

El excongresista de la República, Víctor Andrés García Belaúnde, se pronunció sobre la candidatura a la Presidencia del prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, quien pretende llevar su campaña desde la clandestinidad.

Como se recuerda, el también exgobernador de Junín aseguró en sus redes sociales que ganará las próximas Elecciones Generales y advirtió que solo "un fraude a gran escala, un crimen o un golpe de Estado", podrían impedir su victoria en las urnas.

CUESTIONA SU POSTULACIÓN

Al respecto, García Belaúnde, quien postuló como precandidato en las elecciones internas de Acción Popular, cuestionó la estrategia de campaña de Cerrón Rojas y aseguró que "está desvariando".

"Eso quisieron hacer en su momento Hugo Blanco y otros, pero no pudieron, nunca les dio resultado y no creo que Cerrón lo pueda hacer ahora. Yo creo que está desvariando", sostuvo.