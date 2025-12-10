Gobierno peruano firma acuerdo para la adquisición de tanques y vehículos de guerra

En el marco del aniversario de la Batalla de Ayacucho y el aniversario del Ejército Peruano, el gobierno del presidente José Jerí firmó un acuerdo para la compra de tanques y otros vehículos de guerra.

El Ejecutivo firmó dicho contrato con la empresa surcoreana Hyundai Rotem, que además de la compra de vehículos militares, incluye cooperación tecnológica y proyectos industriales, marcando un hito en la modernización militar en la región.

El pacto establece que el Perú efectuará en el 2026 la compra de 54 tanques K2 y 141 vehículos blindados a ruedas (8x8 K808), con un valor esperado superior a los 1400 millones de dólares.

CEREMONIA

Cabe precisar que el convenio se firmó el último martes durante una ceremonia que contó con la presencia del presidente Jerí, así como de altos funcionarios peruanos, incluyendo al presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi.