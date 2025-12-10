JEE ordena a López Aliaga no invocar temas religiosos: le dan plazo de 5 días para retirar propaganda en redes

El Jurado Electoral Especial de Lima Este I (JEE Lima Este I) ordenó al candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, no invocar temas religiosos durante la campaña para las Elecciones Generales 2026.
La medida se adoptó tras un informe de fiscalización que advirtió el uso de frases con "evidente contenido religioso" durante un mitin realizado el pasado 31 de octubre, frente al local partidario, en Santa Anita.
El informe del JEE, que incluyó fotografías donde el exalcalde de Lima levantaba un cuadro del Señor de los Milagros, determinó la existencia de una infracción al reglamento de propaganda electoral, publicidad estatal y neutralidad.
Plazo para retirar propaganda y sanciones
López Aliaga utilizó en su discurso algunas expresiones como "aspirantes a una cruz" y "aspirantes a un sacrificio". La entidad electoral otorgó cinco días calendario al partido y a su candidato para que retire de su cuenta oficial de Facebook toda propaganda electoral de connotación religiosa.
El JEE advirtió que, de no cumplirse el mandato, se impondrá una multa de hasta 5 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) y se denunciará el hecho ante el Ministerio Público para las acciones legales correspondientes.