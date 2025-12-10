Gobierno anuncia reorganización de la Dirección de Formalización Minera para mejorar eficacia del Reinfo

El ministro de Energía y Minas, Luis Bravo, anunció hoy que su sector está ejecutando la reorganización de la Dirección General de Formalización Minera (DGFM) para mejorar la eficacia y eficiencia del trabajo relacionado al Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).

"En el área de la Dirección de Formalización Minera, dentro del Ministerio de Energía y Minas, estamos trabajando una reorganización de la misma para que pudiéramos dar el efecto necesario con el fin de que el proceso tenga mejor eficacia y eficiencia en el tiempo que estamos señalando para realizarlo", explicó en una entrevista con TV Perú.

Acompañamiento técnico y marco normativo

Bravo reconoció que el Reinfo ha sido mal utilizado en algunos casos, permitiendo que la minería ilegal realice acciones vedadas. "Es bueno separar siempre al minero ilegal del minero que está en proceso de formalización", aseveró.

Para apoyar este esfuerzo, el Ministerio diseñará un acompañamiento técnico dirigido a los más de 30 mil mineros que buscan formalizarse, pasando de ser una entidad receptora de documentos a una que brinda asistencia directa.

Proyecto normativo

El ministro añadió que el Gobierno está planteando un proyecto normativo para mejorar la eficacia de los decretos supremos 018 y 038, emitidos en el 2017. La estrategia tiene como meta culminar el proceso de formalización dentro del plazo establecido y dejar un esquema definido al próximo gobierno en julio del siguiente año para garantizar la continuidad de los trabajos.