Congreso: Proponen prohibir gastos de instalación a senadores y diputados que residan en Lima y Callao

El congresista de la bancada Podemos Perú, José Arriola, presentó un proyecto de ley que propone eliminar el pago por concepto de gastos de instalación para los diputados y senadores que sean elegidos en las Elecciones del 2026 y que tengan su residencia en los distritos electorales de Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao.

El Proyecto de Ley N.º 13489/2025-CR fue presentado el último viernes 5 de diciembre y señala que el objetivo declarado es fortalecer la transparencia al interior del Poder Legislativo con el objetivo de dignificar la función parlamentaria, en medio de la impopularidad ante la opinión pública.

Exposición de motivos

Durante exposición de motivos, se precisó que esta asignación, equivalente a una remuneración mensual, fue aprobada inicialmente para cubrir los costos de traslado e instalación en la capital de los congresistas del período 2000-2005.

Fundamentos de la iniciativa

Sin embargo, esta medida se ha ratificado para todos los períodos parlamentarios posteriores. El documento argumenta que la aplicación actual de este beneficio, que debía ser solicitado individualmente, crea una disparidad con su fundamento normativo original.

"Esta disparidad [...] no solo socava la credibilidad de la administración parlamentaria, sino que también refuerza una percepción ciudadana de ineficiencia y potencial desvío de los recursos públicos", establece el proyecto.