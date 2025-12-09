Sigrid Bazán anuncia su candidatura a la Cámara de Diputados: "Con más fuerza y esperanza"

La congresista del Bloque Democrático, Sigrid Bazán, anunció su candidatura al Cámara de Diputados en las próximas Elecciones Generales 2026 por la coalición Venceremos, conformada por los partidos Nuevo Perú y Voces del Pueblo.

A través de su cuenta oficial en la plataforma X, la parlamentaria izquierdista confirmó su participación en los comicios del próximo año y aseguró que, de ser reelegida, desempeñará una labor mucho más eficiente gracias a su experiencia en el Congreso actual.

"Hoy anuncio oficialmente mi candidatura a Diputada por Lima Metropolitana por la alianza Venceremos, con el número 2. Asumo este compromiso partiendo de la experiencia construida a lo largo de estos años trabajando codo a codo con la gente", se lee en el tuit.

"Defendiendo los derechos de las y los peruanos, enfrentando a los mismos poderes de siempre e impulsando los cambios que necesita el país", añadió.

OPOSITORA A REELECCIONES

De esta forma, Bazán Narro anuncia su postulación a la Cámara de Diputados pese a que mantuvo una postura crítica y opositora a la reelección de congresistas y la bicameralidad.