Rospigliosi: JNE acepta apelación y revoca resolución sancionadora por uso de cámara del Congreso

Foto Expreso

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró fundada la apelación del titular del Congreso, Fernando Rospigliosi Capurro, y revocó la resolución que lo sancionaba por el uso de una cámara del Legislativo en un evento del partido Fuerza Popular.

El fallo señala que dicha autoridad no incurrió en infracción al deber de neutralidad. El veredicto anuló la resolución del Jurado Electoral Especial de Pacasmayo, que señaló una supuesta vulneración a las normas sobre propaganda electoral.

ACTIVIDAD PARTIDARIA

Así, el JNE terminó con los cuestionamientos al representante de Fuerza Popular, por su participación indirecta en el uso de un equipo institucional durante una actividad partidaria. La resolución no alcanza los otros dos implicados en el caso.

La entidad confirmó que Jaime Abensur, director general parlamentario, y Daniel Luza, Trabajador de la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso, mantienen la resolución que los declaró responsables, pues no apelaron la resolución sancionadora.