Representante de APP sobre postulación de Juan Santiváñez al Senado: Está en evaluación

En amplia entrevista con RPP, el secretario general del partido Alianza para el Progreso (APP), Luis Valdez, dijo que la candidatura de Juan Santiváñez al Senado de la República en las elecciones de 2026 está en "evaluación", aunque "tiene la primera opción".

"El número cinco para el Senado nacional está reservado para un invitado. [¿Y el señor Santiváñez?] Está dentro del proceso, dentro de la evaluación. Yo creo que tiene grandes opciones. Finalmente se trata de ganarse la confianza de la población y también del partido", declaró.

FASE PRELIMINAR

Mencionó que todavía hay días, tiempos y plazos que deben cumplirse; y que las coyunturas y circunstancias definirán, en su momento, la oficialización de la candidatura, que podría ser la del exministro del Interior, Santiváñez Antúnez, pero hay que esperar.

"[¿Su situación legal puede influir?] He leído que las investigaciones en su contra estuvieron en fase preliminar, muchas de ellas ya se han archivado. El informe que ha rendido al partido es que hoy por lo menos no tiene mayor responsabilidad, más allá de algunas denuncias", agregó.