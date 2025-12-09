MEF anuncia que presupuesto 2026 se destinará a sectores sociales prioritarios

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que el 44% de los S/162 mil 305 millones asignados al Gobierno Nacional para el Año Fiscal 2026 estará dirigido a sectores vinculados a servicios esenciales. Educación, Salud, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Transportes, Mujer y Poblaciones Vulnerables e Interior conforman el eje de gasto social del Estado. En total, el presupuesto público asciende a S/257 mil 562 millones.

En el sector Educación, el monto asciende a S/17 mil 045 millones, de los cuales S/9 mil 878 millones corresponden al Ministerio de Educación (Minedu) y S/6 mil 700 millones a las universidades públicas. Además, se destinarán S/1 429 millones para sostener el programa de becas del Pronabec, asegurando la continuidad de Beca 18. Según el MEF, “la Ley 2026 garantiza la sostenibilidad de las becas y reafirma el compromiso del Gobierno con una educación inclusiva y de calidad”.

SALUD Y VIVIENDA ENTRE LAS PRIORIDADES

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) dispondrá de S/7 mil 506 millones, equivalentes al 4,7% del presupuesto nacional. De este monto, se financiarán programas como Pensión 65 (S/1 810 millones), Qali Warma (S/2 577 millones), Juntos (S/1 047 millones) y Cuna Más (S/1 039 millones). Además, se autoriza la transferencia de recursos a gobiernos locales para fortalecer comedores, ollas comunes y albergues.

En el sector Salud, el presupuesto alcanzará S/14 mil 706 millones, con S/2 686 millones destinados al Seguro Integral de Salud (SIS) y S/352 millones al Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN). Por su parte, Vivienda, Construcción y Saneamiento contará con S/4 378 millones para obras de saneamiento, drenaje y bonos habitacionales como el Bono Familiar y el programa Wasiymi para zonas de friaje.

SEGURIDAD, TRANSPORTEN Y PROTECCIÓN SOCIAL

El sector Interior manejará S/13 mil 731 millones (8,5% del presupuesto del Gobierno Nacional), enfocados en reforzar las operaciones policiales, la lucha contra el narcotráfico y la minería ilegal. Mientras tanto, Transportes y Comunicaciones dispondrá de S/12 mil 126 millones, de los cuales S/1 199 millones se asignarán a la ATU y S/147 millones a la Sutran para mejorar el transporte y la seguridad vial.

Finalmente, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables contará con S/1 117 millones, orientados a la prevención de la violencia de género, la atención en el Inabif y la inclusión de personas con discapacidad. “La Ley de Presupuesto 2026 reafirma un enfoque social claro y prioritario, orientado a mejorar la calidad de los servicios públicos y responder a las necesidades de la población”, subrayó el MEF.