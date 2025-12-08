Esposa de Daniel Urresti postulará al Senado por Podemos Perú

Juanita Pastor Talledo, esposa del exministro del Interior y excongresista, Daniel Urresti, confirmó su participación en las próximas Elecciones Generales 2026 postulando a la Cámara de Senadores.

A través de su cuenta en la plataforma X, la esposa de Urresti, quien purga condena por el asesinato del periodista Hugo Bustíos, explicó los motivos por los cuáles aceptó la invitación de Podemos Perú para candidatear al próximo Congreso bicameral.

"Después de conversarlo profundamente con mi esposo, tomé una decisión muy importante: aceptar la invitación de las bases de nuestro partido para postular al Congreso como senadora por Lima", indicó.

Cabe precisar de antes de anunciar su candidatura, Pastor Talledo participó de un evento de Podemos Perú el pasado lunes 1 de diciembre, en la explanada de la Asociación Comunal "Las Flores de Jicamarca", en San Juan de Lurigancho (SJL).