Boluarte reconoce errores en su gestión y aseguró que fue blanco de ataques políticos y discriminatorios: “Mi identidad fue utilizada”

La expresidenta Dina Boluarte admitió que su gobierno cometió errores durante su mandato, los cuales atribuyó a la magnitud y complejidad de las crisis social, política y territorial que enfrentó el país. Sin embargo, resaltó que todas sus decisiones buscaron “proteger al Estado y evitar que el caos se convirtiera en la nueva normalidad”.

“Recibí un país devastado, exhausto tras años de inestabilidad política. Asumí el mando en el instante más delicado de nuestra vida republicana reciente, cuando el Perú se acercaba peligrosamente a un vacío de poder capaz de desatar una ruptura institucional”, indicó.

En un análisis de su gestión, Boluarte señaló que en algunas situaciones pudo haber escuchado mejor y comunicado con mayor empatía, aunque insistió en que su administración trabajó de manera silenciosa para mantener la estabilidad macroeconómica y evitar caídas en la calificación crediticia.

“Es cierto que cometí errores y entregué un país estable y viable, que volvió a ocupar los primeros puestos de la región en solidez macroeconómica y proyección de crecimiento”, afirmó la exmandataria en su defensa.

Boluarte subrayó que, mientras la opinión pública se centraba en la confrontación política, su equipo se enfocó en asegurar la gestión técnica del Estado. “Lo que se vio en la superficie fue la confrontación política; lo que no se vio fue la labor técnica que se sostuvo en silencio”, enfatizó.

ATAQUES POLÍTICOS Y DISCRIMINACIÓN

Boluarte denunció que fue blanco de ataques políticos y discriminatorios, señalando que su identidad como mujer andina fue utilizada en su contra. “Mi identidad fue utilizada como arma arrojadiza tanto por quienes buscaban desacreditarme, como por quienes pretendían adueñarse de mi voz para moldearla a sus intereses”, aseguró.

