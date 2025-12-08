Delia Espinoza cuestiona sentencia contra Pedro Castillo: "En el tema de la conspiración tengo mis dudas"

La exfiscal de la Nación, Delia Espinoza Valenzuela, se pronunció sobre la situación legal del expresidente Pedro Castillo, quien fue sentenciado a 11 años y 5 meses de cárcel por el delito de conspiración para rebelión.

En entrevista para el canal de YouTube Sallqa TV, la abogada, quien fue recientemente inhabilitada por 10 años para ejercer cargos públicos, defendió a Castillo Terrones y señaló el fallo judicial en su contra.

"Ahora que ya estoy fuera, como cualquier abogada, ya lo puedo decir. En realidad, en ese caso nunca ha habido rebelión, porque nadie se alzó en armas", dijo.

"Yo, ahora sí ya en el llano, puedo decir que no hubo rebelión. Incluso en el tema de la conspiración tengo mis dudas. Voy a revisar con más profundidad porque pareciera que no hubo", añadió.

DESIGNACIÓN DE FISCALES

Cabe recordar que, pese a sus declaraciones, Espinoza Valenzuela fue quien designó meses atrás a los fiscales provisionales que acusaron a Castillo Terrones por los delitos de rebelión y conspiración para rebelión.