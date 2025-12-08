Acción Popular: Julio Chávez impugnará resultados de elecciones primarias por presuntas irregularidades

El presidente de Acción Popular, Julio Chávez, anunció que impugnará los resultados de las elecciones primarias en las que Alfredo Barnechea García fue proclamado candidato presidencial del partido para las Elecciones 2026.

Según el reporte oficial de la ONPE con el 100% de actas procesadas, Barnechea obtuvo 37 votos y Chávez 26. En un comunicado difundido el domingo, Chávez afirma que durante el proceso se produjo un "manifiesto y grosero fraude".

El dirigente sostiene que la expresidenta del Comité Nacional Electoral sustituyó "sin fundamento ni documento alguno" a 28 delegados elegidos el 30 de noviembre. También acusa "complicidad de la ONPE" en la validación de los cambios, los cuales habrían ocurrido en medio de cuestionamientos por la supuesta compra de delegados con dinero y ofrecimientos de puestos en el Congreso.

Presentación de impugnación ante el JNE

Por ello, Chávez indicó que ha instruido a sus personeros a presentar la impugnación correspondiente. "Será el Jurado Nacional de Elecciones quien deba determinar la legalidad de estas votaciones", señala en el documento.

Agradece respaldo y destaca apoyo de delegados

El dirigente agradeció el respaldo recibido durante la contienda interna, afirmando que "A nombre de la fórmula presidencial número 1, quiero agradecer el respaldo sincero de miles de correligionarios en todo el país". También destacó "la postura valiente y principista" de los delegados que apoyaron su lista.